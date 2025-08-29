Mersin protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Duru, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin 103. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Duru, "Bugün bizlere düşen görev, bu şanlı tarihten aldığımız güçle Cumhuriyet'imizi korumak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek ülkemizi geleceğe taşımaktır." ifadesini kullandı.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz de mesajında, 30 Ağustos'un milli egemenliğin perçinlendiği büyük bir zafer olduğunu belirtti.

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor ise milletin sarsılmaz azmi, kararlılığı ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını kaydeden Zor, "30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biridir. Bugün de aynı ruh ve inançla, Türkiye'yi daha güçlü, müreffeh yarınlara taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.