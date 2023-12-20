Mersin Polisi Rusya'da Aranan Dolandırıcıyı Yakaladı
Mersin polisi, Rusya Federasyonu Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçundan aranan D.B.'yi operasyonla yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda D.B.'nin adresi tespit edildi ve polis tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadaele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde; Rusya Federasyonu Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçu nedeniyle 'difüzyon mesajı' ile aranan, Rusya Federasyonu tarafından iadesi istenen, hakkında M-99 ve G-67 tahdit kodları bulunan Rus uyruklu D.B.'nin adresi tespit edildi. Harekete geçen Mersin polisi, D.B.'yi operasyonla gözaltına aldı. D.B. işlemleri için emniyete götürüldü.