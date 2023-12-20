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Mersin Polisi Rusya'da Aranan Dolandırıcıyı Yakaladı

20 Aralık 2023 10:55 Güncelleme: 10:57 Abone Ol

Mersin polisi, Rusya Federasyonu Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçundan aranan D.B.'yi operasyonla yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda D.B.'nin adresi tespit edildi ve polis tarafından gözaltına alındı.