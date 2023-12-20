Üye Girişi
Haberler

Mersin Polisi Rusya'da Aranan Dolandırıcıyı Yakaladı

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin polisi, Rusya Federasyonu Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçundan aranan D.B.'yi operasyonla yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda D.B.'nin adresi tespit edildi ve polis tarafından gözaltına alındı.

MERSİN polisi, Rusya Federasyonu Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçundan aranan D.B.'yi operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadaele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde; Rusya Federasyonu Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçu nedeniyle 'difüzyon mesajı' ile aranan, Rusya Federasyonu tarafından iadesi istenen, hakkında M-99 ve G-67 tahdit kodları bulunan Rus uyruklu D.B.'nin adresi tespit edildi. Harekete geçen Mersin polisi, D.B.'yi operasyonla gözaltına aldı. D.B. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rusya Federasyonu Mersin Dolandırıcılık Güvenlik Yakalama Uluslararası İlişkiler Suç Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler? Gökçe Gökçen kimdir? Halk Tv konuğu Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen biyografisi! Y kuşağı nedir, özellikleri neler? Y kuşağı hangi yılları kapsar? Benzin Litre Fiyatı (20-21 Aralık): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı nedir, özellikleri neler? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (119. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title