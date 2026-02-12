Haberler

Mersin Organize Sanayi Bölge Müdürü Halil Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mersin Organize Sanayi Bölge Müdürü Halil Yılmaz, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek bu önemli etkinliğe katkıda bulundu.

Mersin Organize Sanayi Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğrafını seçen Yılmaz, "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafını oyladı."

Yılmaz, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karelerine oy verdi.

Yılmaz, "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğraflardan derinden etkilendiğini belirterek, bu anları dünyaya duyuran AA muhabirlerine teşekkür etti.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

