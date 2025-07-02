Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'tan Anamur Kaymakamı Duru'ya Ziyaret
Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya yaptığı ziyarette yeni görevinde başarılar diledi ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları paylaştı.
Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyarette bulundu.
Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş'in eşlik ettiği Ataş, ilçeye atanan Duru'ya yeni görevinde başarılar diledi.
Ataş, Duru'ya orman yangınlarıyla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar ve alınan önlemleri anlattı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Duru da Ataş'a teşekkür etti.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel