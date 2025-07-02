Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'tan Anamur Kaymakamı Duru'ya Ziyaret

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'tan Anamur Kaymakamı Duru'ya Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya yaptığı ziyarette yeni görevinde başarılar diledi ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları paylaştı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyarette bulundu.

Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş'in eşlik ettiği Ataş, ilçeye atanan Duru'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Ataş, Duru'ya orman yangınlarıyla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar ve alınan önlemleri anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Duru da Ataş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi

Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi! Doktor tavsiye etti
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.