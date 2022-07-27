Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Mustafa Yalçın görevine başladı - Haberler

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Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Mustafa Yalçın görevine başladı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Mustafa Yalçın görevine başladı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Mustafa Yalçın görevi devraldı.

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Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Mustafa Yalçın görevi devraldı.

Müdürlüğün açıklamasına göre, Orman Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Kenan Akduman, düzenlenen törende görevini Yalçın'a teslim etti.

Akduman, Yalçın'a çalışmalarında başarılar diledi.

Törene, bölge müdür yardımcıları ile şubelerin ve orman işletme müdürlüklerinin sorumluları da katıldı.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Mustafa Yalçın Mersin Güncel Haberler

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