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Mersin Mut'ta kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama sürüyor

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Mersin Mut'ta kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama sürüyor
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Mersin Mut'ta 5 Kasım'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için AFAD koordinasyonuyla arama sürüyor. Ekipler Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerinde, Göksu Irmağı çevresinde dronla havadan tarama yaptı. Jandarma ve bölge sakinleri de aramalara destek veriyor.

Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kurtsuyu Mahallesi'nde ikamet eden ve 5 Kasım'da kaybolan Değirmen için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Afad koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerinde arama yapıldı.

Ekipler, Göksu Irmağı ve çevresinde ise dron ile havadan tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri ve bölge sakinleri de arama çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: AA
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