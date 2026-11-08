Mersin Mut'ta kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama sürüyor

Mersin Mut'ta kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Mut ilçesinde 5 Kasım'dan bu yana kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama çalışmaları sürüyor. AFAD koordinasyonunda Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerini kapsayan çalışmalara jandarma ekipleri ve bölge sakinleri de destek veriyor.
Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Kurtsuyu Mahallesi'nde yaşayan Değirmen'den haber alınamaması üzerine 5 Kasım'da başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerini kapsıyor.
Jandarma ekipleri ve bölge sakinleri de arama faaliyetlerine destek veriyor.
Kaynak: AA