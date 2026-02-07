Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Haberler

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonunda Mersin, Antalya, İzmir ve Diyarbakır'da 9 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

