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Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 45 yaşındaki Nesrin Candan'ın cansız bedeni bulundu

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Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 45 yaşındaki Nesrin Candan'ın cansız bedeni bulundu
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Mersin'in Mut ilçesinde 2 gün önce hayvan otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan 45 yaşındaki Nesrin Candan'ın cansız bedeni bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin termal dron destekli aramasında ulaşılan Candan'ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Mut ilçesinde 2 gün önce hayvan otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Nesrin Candan'ın (45) cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Kürkçü Mahallesi'nde 25 Ekim'de küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Nesrin Candan'dan yakınları bir daha haber alamadı. Ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Termal dron destekli arama çalışmasında bugün Candan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Candan'ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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