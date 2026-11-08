Mersin'in Mut ilçesinde 70 yaşındaki Alzheimer hastası 3 gündür aranıyor

Mersin'in Mut ilçesinde 70 yaşındaki Alzheimer hastası 3 gündür aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Mersin'in Mut ilçesinde 3 gün önce kızının evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 70 yaşındaki Alzheimer hastası, kayıp olarak aranıyor. Yakınlarının jandarmaya bildirmesiyle başlatılan arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve bölge halkı katılıyor.
MERSİN'in Mut ilçesinde 3 gün önce kızının evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası Cennet Değirmen (70), kayıp olarak aranıyor.
İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde, 3 gün önce gece saatlerinde kızının evinden çıktığı öğrenilen Alzheimer hastası Cennet Değirmen'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Aramaya AFAD ve jandarma ekipleri ile bölge halkı da katıldı. Değirmen'i arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı