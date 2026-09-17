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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ahilik Haftası kutlandı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ahilik Haftası kutlandı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde organize edilen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Batkı, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte katılımcılara ahilik yemeği ikram edildi.

Okul müdürü Osman Özkan, yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün, gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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