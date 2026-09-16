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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş öğrencilerle buluştu

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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Aktaş, merkez Akdeniz ilçesindeki Demirhisar İlkokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları gezen Aktaş, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Aktaş, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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