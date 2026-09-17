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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş esnaf ve vatandaşlarla görüştü

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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, merkez Yenişehir ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, merkez Yenişehir ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin eşlik ettiği Aktaş, Barbaros Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Muhtar Cemal Çalışkan ile görüşen Aktaş, daha sonra bir araya geldiği esnaf ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Aktaş, misafirperverlikten dolayı vatandaşlara ve esnafa teşekkür etti.

Kaynak: AA
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