Mersin haberleri | Yenişehir Ticaret Borsası'nın yeni başkanı Ahmet Aydın oldu Güncel Haberler Mersin gündem haberi: Yenişehir Ticaret Borsası seçimlerinin kazananı Ahmet Aydın oldu. Yenişehir Ticaret Borsası seçimlerinin kazananı Ahmet Aydın oldu. Yenişehir Ticaret Borsa'sında seçim heyecanı yaşandı. Seçimde mevcut başkan Saim Bolaca ile Ahmet Aydın yarıştı. 61 üyenin 58'inin oy kullandığı seçimde geçerli oyların 34'ü Ahmet Aydın'a, 24'ü ise Saim Bolaca'ya çıktı. Bu sonuçla Ahmet Aydın Yenişehir Ticaret Borsası'nın yeni başkanı oldu. Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, "Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra ekip arkadaşlarım ile güzel işlere imza atmak için çalışacağız." dedi. Güncel Kaynak: AA / Nuran Bıçak Ahmet Aydın Yenişehir Güncel Haberler

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