Son dakika haberleri! Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Güncel Haberler Son dakika haberler... Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 3 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor. Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal Büyükeceli Mersin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.