Mersin haberleri... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, kentin simge ağacına zarar verenleri kınadı Açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent sahilinin simge ağacına matkapla zarar verilmesini kınayarak, "Ortada bir suç varsa, bunun faili kimse idarem gereğini yapar, sonuna kadar gider." dedi.

Belediye meclis toplantısının temmuz ayı ikinci birleşimi, Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan kauçuk ağacına zarar verildiğini anımsatarak, kamuoyunun belediyeden kapsamlı bir açıklama beklediğini kaydetti.

Seçer, bunun üzerine yaptığı konuşmada, doğaya ve yeşil alana önem veren bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Ağaç sevgisi, yeşil hassasiyeti üzerinden bizim üzerimize gelindiği an vicdanlar sızlar. Oradaki ağacı yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İdari soruşturmayı imzaladım, açıldı. Adli soruşturma devam ediyor." diye konuştu.

Belediye görevlilerinin hukuksuz şekilde gözaltına alındığını savunan Seçer, "Elbette ki araştıralım, soruşturalım, failleri bulalım, bir daha böyle olmaması için tedbirler alalım." ifadesini kullandı.

Seçer, olayın kentin imajına "gölge düşürdüğünü" belirterek, "Ortada bir suç varsa, bunun faili kimse idarem gereğini yapar, sonuna kadar gider." dedi.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Olayın geçmişi

Valiliğin, sahilin yaklaşık 50 yıllık simge ağacında görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine 12 Temmuz'da çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiğini belirlemişti.

Olayla ilgili 19 Temmuz'da gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılığın, dün Salim Serdar G. ve Oğuzhan Ç'nin salıverilmesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedilmişti.