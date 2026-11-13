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Mersin Erdemli'de pompalı tüfekli saldırıda ölen sayısı 2'ye yükseldi

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Erdemli'de dün pompalı tüfekle çevredekilere ateş açılması sonucu yaralanan 56 yaşındaki kişi hastanede öldü; olayda can kaybı 2'ye çıktı. Saldırıda ölen kişinin eşi Suriye uyruklu kadın da yaşamını yitirmişti; saldırgan ve 3 yaralının tedavisi sürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Merkez Mahallesi'nde dün, M.F.G'nin (30) pompalı tüfekle çevredekilere ateş açması sonucu yaralanan Hasan Sevindik (56) tedavi gördüğü Erdemli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylelikle silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Saldırıda Sevindik'in eşi Suriye uyruklu Anna Barakat (41) da yaşamını yitirmişti.

Bu arada, Sevindik ve eşinin yaklaşık bir ay önce evlendikleri öğrenildi.

Saldırıyı düzenleyen ve ardından intihar girişiminde bulunan M.F.G. ile olayda yaralanan G.G.S. (38) ve eşi M.C.S. (42) ile R.K'nin (36) hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Erdemli ilçesinde M.F.G. pompalı tüfekle çevredekilere ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuş, olayda Anna Barakat yaşamını yitirmiş ve 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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