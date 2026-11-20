Mersin Erdemli'de 76 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Mersin Erdemli'de 18 Kasım'dan beri haber alınamayan 76 yaşındaki kadını arama çalışmaları jandarma, AFAD, UMKE ve belediye ekiplerinin katılımıyla sürüyor. Ekipler, yerleşim alanları ve ormanlık bölgelerde kadını arıyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor.
Sinap Mahallesi'nde oğluyla yaşayan Mümine Kılıç'tan (76) 18 Kasım'da haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllülerin ve Kılıç'ın yakınlarının da katılımıyla arama çalışması başlattı.
Ekipler, yerleşim alanları ve ormanlık bölgelerde Kılıç'ı arıyor.
Kaynak: AA