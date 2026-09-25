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Mersin Erdemli'de 69 yaşındaki Fatma Dinç'e hayırsever desteğiyle yeni ev yapıldı

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Mersin Erdemli'de 69 yaşındaki Fatma Dinç'e hayırsever desteğiyle yeni ev yapıldı
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Mersin Erdemli'de 3 çocuk annesi 69 yaşındaki Fatma Dinç'e, muhtar Ali Salma öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle yeni ev yaptırıldı. Kötü koşullardaki baraka yıkılarak yerine 2 odalı ev yapılan Dinç, destek olanlara teşekkür etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 çocuk annesi 69 yaşındaki Fatma Dinç'e, mahalle muhtarının öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle yeni ev yaptırıldı.

Türbe Mahallesi Muhtarı Ali Salma, mahallede kötü koşullarda yaşayan Dinç'e destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinin ve hayırseverlerin de desteğiyle Dinç'in kaldığı baraka yıkılarak yerine 2 odalı ev yaptırıldı.

Yeni evine yerleşen Dinç, gazetecilere, eşini 6 yıl önce hastalık nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Evin yapımında destek olanlara teşekkür eden Dinç, "Çok mutluyum. Allah evi olmayanlara da versin. Destek olanlardan Allah razı olsun." dedi.

Mahalle muhtarı Salma da evin yapımında destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
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