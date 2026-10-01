Haberler

Mersin Erdemli'de 563 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Erdemli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde 563 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik uyuşturucu hap, tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde 563 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik uyuşturucu hap, tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam

Tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'dan emekli 77 yaşındaki İsmail Çeçen samanlığı atölyeye çevirdi! Köyün bozulan eşyalarını bedava tamir ediyor

Kapısına isimsiz poşetler bırakıyorlar! Tek kuruş almıyor
Annesini korurken YEGAP'a gönderilen otizmli genç taburcu oldu! Kapıda sarılıp ağladılar

Annesini korurken psikiyatri koğuşuna düştü! Sonunda kavuştular
Mekke Paktı Türkiye’yi savaşa sokar mı? Ali Şahin’den net yanıt

Atılan imza Türkiye’yi savaşa sokar mı? "Biri saldırıya uğrarsa..."

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar

Koskoca kulüp 1 bardak çay parasına satıldı
Şarkıcı Nev'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor

Şarkıcı Nev'den üzen haber! Donör aranıyor