Mersin Erdemli'de 563 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Mersin Erdemli'de 563 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde 563 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik uyuşturucu hap, tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde 563 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik uyuşturucu hap, tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA