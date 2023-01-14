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MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

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SURİYE'de, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un (37) acı haberi, Mersin'deki ailesine ulaştı.

SURİYE'de, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un (37) acı haberi, Mersin'deki ailesine ulaştı.

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un Marsin'in Toroslar ilçesi Yalınalak Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi eşi Ebru Kurt'a verdi. Acı haberin ardından şehidin evinin önüne ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Eve giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.

ANNE- BABA ŞEHİR DIŞINDA ÖĞRENDİ

Öte yandan şehidin anne- babası Zekeriya ve Hatice Kurt çiftinin ise oğullarının şehit haberini şehir dışında öğrendi. 1 çocuk babası şehidin ne zaman ve nereye defnedileceği konusunda ise henüz bilgi verilmedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Selçuk Mersin Güncel Haberler

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