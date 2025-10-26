Mersin'e Giderken Kayboldu: Aile Endişeli

MARDİN'den Mersin'e giderken Adana Otogarı'nda otobüsten inen Fatma Durak'tan (18) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan Fatma Durak, dün Mardin'den Mersin'e dönmek için otobüsle yola çıktı. Yolcu almak ve indirmek için Adana Otogarı'na gelindiğinde otobüsten inen Durak'tan bir daha haber alınamadı. Durak'a cep telefonu kapalı olduğu için ulaşamayan ailesi, polise başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Hayatından endişe eden aile, kızlarının bulunması için yardım istedi. Ekipler, Durak'ın bulunması için çalışma başlattı.