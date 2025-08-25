Mersin'deki Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün 1'i çocuk 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kazada tıra çarpan minibüsün sürücüsü tutuklandı.

Diyarbakır'dan yaz kampı için Mersin'e götürülen çocukları taşıyan minibüsün, dün Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran tıra çarpması sonucu minibüsteki bakım personeli Yıldız Polat (38) ve devlet koruması altındaki Farah (17) adlı yabancı uyruklu kız çocuğunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürdü.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Zemin A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Farklı hastanelerdeki tedavileri devam eden 8'i çocuk 9 kişiden S.G'nin (17) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza

Diyarbakır'dan yaz kampı için Mersin'e götürülen çocukları taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarpmıştı. Kazada minibüste bulunan devlet koruması altındaki çocuklardan Farah ile Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bakım personeli Yıldız Polat hayatını kaybetmiş, sürücü Mehmet Zemin A. ve 8'i çocuk 9 kişi yaralanmıştı. Sürücü Mehmet Zemin A, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Tır sürücüsü Mahmut B, kaza yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, trafik kazasında hayatını kaybeden Farah ve Polat için başsağlığı dilemişti.