Mersin'deki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerinde orman yangınlarına müdahale sürerken, tedbir amaçlı 984 haneden 1864 kişi tahliye edildi.

1) MERSİN'İN 2 İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

MERSİN'in Silifke ilçesindeki orman yangınına 3'üncü gününde, Anamur ilçesindeki orman yangınına ise 2'nci gününde müdahale devam ediyor.Silifke ilçesinde önceki gün 3 noktada orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde tedbir amaçlı 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Yangının 3'üncü gününde ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Dün Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını da devam ediyor. Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi'nin boşaltıldığı yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

500
