Mersin'deki Atık Su İhlalleri İçin Cezalar ve Suç Duyurusu

Mersin'deki Atık Su İhlalleri İçin Cezalar ve Suç Duyurusu
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Çevre Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık su tesislerinde yapılan denetimlerde, deşarj edilen atık suların standartları sağlamadığı gerekçesiyle toplamda 2.674.708 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MESKİ) ait üç tesise deşarj edilen atık suların standartları sağlamaması ve atık suların arıtılmadan Göksu Nehri'ne deşarj edilmesi nedeniyle idari para cezalarının uygulandığını, ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğü ekiplerince MESKİ'ye ait 3 atık su arıtma tesisinde denetim yapıldı.

Denetimlerde, deşarj edilen atık suların standartları sağlamaması nedeniyle Karaduvar ve Mezitli Atıksu Arıtma Tesislerine toplam 1 milyon 337 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Alo 181 şikayet hattına Göksu Nehri'nde kirlilik meydana geldiği ihbarı üzerine yapılan denetimlerde de MESKİ tarafından işletilen Silifke Atıksu Terfi İstasyonunda, atık suların arıtılmadan Göksu Nehri'ne deşarj edildiği tespit edildi. Bu işlem nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında MESKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira idari para cezası verildi.

Bakanlık, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını aktardı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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