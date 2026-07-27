Haberler

Gülnar'da zirai alandan ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Gülnar'da zirai alandan ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Dayıcık Mahallesi Bozyeri mevkisindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 14 arazöz, 5 su tankı, 7 ilk müdahale aracı, iş makineleri ve 4 helikopter sevk edildi.

Ormanlık alana da sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplere Gülnar Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan Türkiye çıkışı! ABD yolundaki Netanyahu'ya resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Seda Sayan'dan çok konuşulacak 'Haluk Levent' açıklaması

Sözleri çok fena: Haluk Levent'i önceden tanıdığım için...
Ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya ağır sözler: Sen manyak bir katilsin

Dünyaca ünlü oyuncunun sözleri Netanyahu'yu çileden çıkaracak

THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik

THY pilotundan Filenin Sultanları'na sürpriz anons! Alkış tufanı koptu
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı