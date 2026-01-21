Mersin'de zincirleme kaza kamerada

MERSİN'de 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda bir otomobilin sürücüsü, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen kamyonet, yayalara yol vermek için duran otamabile çarptı. Daha sonra hızını alamayan 2 otomobil daha kazaya karıştı. Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yol vermek için yaya geçidinde durduğu sırada arkadan gelen araçların çarpıştığı yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,