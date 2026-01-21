Haberler

Mersin'de zincirleme kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir yaya geçidinde meydana gelen zincirleme kazada, bir otomobilin yayalara yol vermesi sonrası arkadan gelen kamyonet ve iki otomobil birbirine çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'de 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda bir otomobilin sürücüsü, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen kamyonet, yayalara yol vermek için duran otamabile çarptı. Daha sonra hızını alamayan 2 otomobil daha kazaya karıştı. Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yol vermek için yaya geçidinde durduğu sırada arkadan gelen araçların çarpıştığı yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha

Sındırgı'da yine deprem fırtınası! İlçe beşik gibi sallanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarih yazıyorlar! Karabağ'dan 90+4'te muhteşem geri dönüş

Tarih yazıyorlar! Karabağ'dan 90+4'te muhteşem geri dönüş
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal

Dev maçta açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
Taraftarlar ikiye bölündü! 90+4'te Galatasaray taraftarını yıkan an

Taraftarlar ikiye bölündü! Galatasaray'ı 90+4'te yıkan an
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Mehmetçik'in sabır testi
Tarih yazıyorlar! Karabağ'dan 90+4'te muhteşem geri dönüş

Tarih yazıyorlar! Karabağ'dan 90+4'te muhteşem geri dönüş
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez

87 yaşındaki kadın, devleti milyonlarca lira zarara uğrattı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında