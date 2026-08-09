Haberler

Silifke'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Silifke'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde kamyon ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

MERSİN'in Silifke ilçesinde kamyon ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle çıkan ve ormana sıçrayan yangını ekipler söndürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Evkafçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Bekir Alpaslan yönetimindeki TIR, aynı yönde ilerleyen Ömer Ali Köse'nin kullandığı TIR'ı sollarken karşı yönden gelen Hüseyin Semih Yaman idaresindeki kamyonla çarpıştı. Savrulan araçlar, Köse'nin kullandığı araca da çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın çıktı. Yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan helikopter ve karadan arazözlerle müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, Hüseyin Semih Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Alpaslan ve Köse ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaman'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı

Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı
Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Değer miydi çocuk! Terliğinin peşinden gitti cansız bedeni çıkarıldı
Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Yasağa rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden bebek müjdesi: Kızları geliyor

Aile genişliyor: Ünlü çiftin çocuğunun cinsiyeti belli oldu