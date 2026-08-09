Silifke'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

MERSİN'in Silifke ilçesinde kamyon ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle çıkan ve ormana sıçrayan yangını ekipler söndürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Evkafçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Bekir Alpaslan yönetimindeki TIR, aynı yönde ilerleyen Ömer Ali Köse'nin kullandığı TIR'ı sollarken karşı yönden gelen Hüseyin Semih Yaman idaresindeki kamyonla çarpıştı. Savrulan araçlar, Köse'nin kullandığı araca da çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın çıktı. Yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan helikopter ve karadan arazözlerle müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, Hüseyin Semih Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Alpaslan ve Köse ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaman'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı