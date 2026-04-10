Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne 'rüşvet' ve ihaleye fesat' operasyonu

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ü.C.'nin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı