Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne 'rüşvet' ve ihaleye fesat' operasyonu
33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIMersin'de Yenişehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ü.C.'nin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Soner AYDIN/MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı