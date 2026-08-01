Haberler

Mersin'de yaya yürüyüş alanlarında motosiklet süren aday sürücüye para cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de sahil bandındaki yaya yürüyüş alanlarında motosiklet süren aday sürücüye 49 bin 4 lira ceza verildi, ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Mersin'de sahil bandındaki yaya yürüyüş alanlarında motosiklet süren aday sürücüye 49 bin 4 lira ceza verildi, ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Adnan Menderes Bulvarı Babil Kavşağı'ndaki sahil bandında bir sürücünün çevreyi ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde yayalara ait yürüyüş alanlarında motosiklet kullandığı tespit edildi.

Yapılan çalışmada motosiklet sürücüsü M.E. yakalandı.

Sürücüye 49 bin 4 lira ceza kesen ekipler, motosikleti trafikten 30 gün men etti.

Aday sürücü olduğu belirlenen M.E.'nin ehliyeti de daimi olarak iptal edildi.

Kaynak: AA
Rusya'dan NATO üyesi Litvanya'nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı

Korkulan oldu! NATO ülkesinin büyükelçiliği vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası'na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi

Başkanın kardeşinden Özel’in kasasına seçim öncesi sır transfer
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu

Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
Denizlispor kapanmanın eşiğinde

Kim derdi ki bu hallere düşecekler? Kapanmanın eşiğindeler
Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum

Bu görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı

Korktuğu başına geldi
Mourinho ve Arda Gülerli Real Madrid, Oulaili Fiorentina'ya diş geçiremedi

Real Madrid çok tatsız! 2-0 öne geçtikleri maçta kabusu yaşadılar
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal