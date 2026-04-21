Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize şekilde yasa dışı bahis suçunu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik takip, mali analiz ve dijital incelemeler sonucunda kimliği belirlenen zanlıların, banka hesaplarını kullanarak yaklaşık 200 milyon liralık transfere aracılık ettikleri tespit edildi.

Şüpheliler C.Ç, V.Ş, E.D. ve E.Ö, ikametgahlarına düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreslerde bulunan 11 cep telefonu, 2 bilgisayar ve SIM kartlar incelemeye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.