Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, organize suç çetesi tarafından yapılan 200 milyon liralık mali işlemleri tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize şekilde yasa dışı bahis suçunu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik takip, mali analiz ve dijital incelemeler sonucunda kimliği belirlenen zanlıların, banka hesaplarını kullanarak yaklaşık 200 milyon liralık transfere aracılık ettikleri tespit edildi.

Şüpheliler C.Ç, V.Ş, E.D. ve E.Ö, ikametgahlarına düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreslerde bulunan 11 cep telefonu, 2 bilgisayar ve SIM kartlar incelemeye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
