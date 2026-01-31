Haberler

Mersin'de 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' soruşturması; 29 tutuklama

Mersin'de 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' soruşturması; 29 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'unun tutuklandığını açıkladı. Operasyonda 1 milyar 900 milyon TL'lik para transferi tespit edildi ve birçok varlığa el konuldu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'unun tutuklandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Mersin'de 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 milyar 900 milyon TL'lik para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık. 29'u tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 11 şirkete ait banka hesapları bloke konuldu. 7 adet taşınmaz ve 10 adet araca el konuldu" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet başsavcılığımızı, emniyet müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular