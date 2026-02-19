Haberler

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda 1 milyar lirayı aşkın para transferi ve suç unsurları ele geçirildi.

Mersin'de organize şekilde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten ve organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarda mali analiz ve teknik inceleme yapıldı.

Banka ve kripto varlık hesaplarından 1 milyar lirayı aşkın para transferi yapılmış

Araştırmalarda şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarından 2023-2025 yılları arasında 1 milyar lirayı aşkın para transferi yapıldığı saptandı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 255 bin lira, çelik kasa, tabanca, 13 fişek, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, 14'ü adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA " / " + Serkan Avci -
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

İki yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde