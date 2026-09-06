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Mersin'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Mersin'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde yaralı bulunan leylek, zabıta ekipleri tarafından koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline teslim edildi. Tedavisine başlanan leyleğin sağlık durumu takip ediliyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kazanlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bahçesinde yaralı leylek bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuşu koruma altına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline teslim edilen leyleğin tedavisine başlandı.

Kaynak: AA
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