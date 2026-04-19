Mersin'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk 9 kişi tahliye edildi

Güncelleme:
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, 5'i çocuk toplam 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın sonrası dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Kurdali Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Bu sırada duman nedeniyle apartmanda 9 kişi mahsur kaldı.

Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların yardımıyla mahsur kalan 5'i çocuk 9 kişiyi binadan çıkardı.

Tahliye işlemlerinin ardından yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumandan hafif etkilenen bazı vatandaşlara olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yandan tahliye anları bir itfaiye erinin yaka kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Haberler.com
500

Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Genç teğmen evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Genç teğmen evinde korkunç halde bulundu
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Kalan iki maçını kazanırlarsa Süper Lig'deler
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması

Ünlü iş insanına görkemli doğum günü kutlaması
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık