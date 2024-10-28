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Mersin'de Yangın: 2 Ölü, 4 Yaralı

Mersin'de Yangın: 2 Ölü, 4 Yaralı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde bir evde çıkan yangında iki Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Yangın, sabah saatlerinde Fındıkpınarı Mahallesi'nde, Suriye uyruklu inşaat işçilerinin kaldığı evde meydana geldi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Fındıkpınarı Mahallesi'nde Suriye uyruklu 6 inşaat işçisinin kaldığı müstakil evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, A.R. ve S.R'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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