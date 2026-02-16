Anamur'da Yağışlarla Debisi Yükselen Dereler Akdeniz'i Kahverengiye Bürüdü

Haberler

Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası derelerin debisi yükseldi ve çamurlu su Akdeniz'in mavi sularını kahverengiye çevirdi. Alaköprü Barajı'ndan kontrolsüz bırakılan su, çayın debisini arttırdı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde yağışlarla debisi yükselen derelerden akan çamurlu su, Akdeniz'i kahverengiye bürüdü.

Akdeniz Bölgesi'nde geçen hafta etkili olan sağanakla derelerin debisi yükseldi. İlçede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin etmek amacıyla yapılan Alaköprü Barajı'nın tam doluluk seviyesine ulaşması sonrası, baraj suları kontrollü olarak bırakılmaya başlandı. Baraj sularının bırakılması ve aşırı yağışla debisi yükselen Dragon Çayı ve Sultan Çayı'ndan akan çamurlu su, Akdeniz'in mavi sularını kahverengiye bürüdü. Akdeniz'e akan çamurlu su, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
