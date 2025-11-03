Mersin'de Yabani Ot Temizlerken Yangında Can Veren Yaşlı Adam
Mersin'in Gülnar ilçesinde yabani otları temizlerken bahçede yaktığı ateşin kontrolden çıkması sonucu yangında hayatını kaybeden 70 yaşındaki Mehmet Ali Külah, itfaiye ekipleri tarafından bulundu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde yabani otları temizlemek için bahçede ateş yakan kişi, büyüyen yangında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çavuşlar Mahallesi'ndeki bahçede çalışma yapan Mehmet Ali Külah (70), yabani otları temizlemek için ateş yaktı.
Alevlerin ağaçlara sıçraması nedeniyle bahçedeki yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale sonucu yangını söndüren ekipler, Külah'ın cansız bedenini buldu. Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel