Mersin'de veteriner kliniğinde müşteri cinayeti davası başladı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Görkem Özdemir, hayatını kaybeden Mehmet Bozdoğan'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık, savunmasında, köpek eğitmeni olduğunu ve veteriner kliniğini nişanlısıyla işlettiğini söyledi.

Olay günü kliniğin üst katındaki evinde uyurken telefonunun çaldığını belirten Özdemir, çalışanların Mehmet Bozdoğan'ın borcuyla ilgili soru sorduğunu ve bunları cevapladıktan sonra tekrar uyuduğunu anlattı.

Klinik çalışanlarının tekrar kendisini arayıp yardım istediğini dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Mehmet Bozdoğan borcuna itiraz edip personelimize saldırıyormuş. Hemen aşağı indim. Personelim Mehmet Bozdoğan'ı dışarıya çıkartmıştı. Yanlarına gittiğimde Mehmet Bozdoğan ile aramızda arbede oldu. Elinde tabanca vardı. Namlusunu aşağı doğru tutup almaya çalıştım. Bu sırada tabanca ateş aldı. Olayın şokuyla içeriye kaçtım. Bize zarar verir diye iş yerindeki pompalı tüfekle korkutmak için arabasına ateş ettim."

Mehmet Bozdoğan ile husumetinin olmadığını dile getiren sanık Özdemir, "Ben sadece ailemi ve personelimi korumak istedim. Üzgünüm ve böyle bir şey olmasını istemezdim." diye konuştu.

Duruşmada söz verilen Bozdoğan'ın yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Tarafların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki veteriner kliniğinde 31 Ekim 2023'te Görkem Özdemir ve Mehmet Bozdoğan arasında tartışma çıkmış, pompalı tüfekle yaralanan Bozdoğan hastaneye kaldırılmıştı. Bozdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, firari şüpheli Görkem Özdemir gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.