Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğerine adli kontrol uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye çalışmaları sırasında 2 kişinin üzerinde kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma yürüten ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen Sefa Ş. ve Serhat Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serhat Ş. tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
