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Mersin'de 6 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklandı

Mersin'de 6 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklandı
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Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 282 gram sentetik uyuşturucu ve 93 sentetik ecza ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler A.Ç, S.D, İ.Ç, M.I, H.A. ve İ.K. yakalandı.

Adreslerde 1 kilo 282 gram sentetik uyuşturucu ve 93 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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