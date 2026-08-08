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Mersin'de Eroin Operasyonu: 190 Gram Ele Geçirildi

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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 190 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 190 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, şüpheli K.P'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği ve uyuşturucuyu Tece Mahallesi'nde bir evde saklayıp piyasada satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda K.P. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 190 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin lira ele geçirildi.

Emniyete götürülen K.P'nin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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