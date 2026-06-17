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Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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