Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Avci