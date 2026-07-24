Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklama
MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı.
MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda kimliği tespit edilen 37 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.