Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1580 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1580 kök Hint keneviri ve 45 kilogram esrar ele geçirildi. Şüpheli Ş.Ş. tutuklandı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1580 kök Hint keneviri ve 45 kilogram esrar ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, jandarma ekiplerince Evrenli Mahallesi'ndeki bahçesinde kök Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen Ş.Ş, operasyonla yakalandı.

Şüphelinin bahçesinde yapılan aramada 1580 kök Hint keneviri ve 45 kilogram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mustafa Ünal Uysal
