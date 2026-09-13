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Mersin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çukurbağ Mahallesi Şarışıh mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uçuruma yuvarlanan otomobilin yanına inerek yaptıkları kontrolde H.C.Ş. (26) ve M.M.Ö'nün (30) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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