Mersin'de tütün işleme tesisinde yangın

Mersin'de tütün işleme tesisinde yangınGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KONTROL ALTINDAMersin'de bir tütün işleme tesisinde saat 10.30'da çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINDA
Mersin'de bir tütün işleme tesisinde saat 10.30'da çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı