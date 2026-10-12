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Mersin'de tütün işleme tesisinde yangın

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KONTROL ALTINDAMersin'de bir tütün işleme tesisinde saat 10.30'da çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINDA

Mersin'de bir tütün işleme tesisinde saat 10.30'da çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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