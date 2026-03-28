Haberler

Mersin'de trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de 23 Mart günü ekip aracıyla seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Serkan Ünal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Serkan Ünal için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Ünal, 23 Mart günü ekip aracı ile seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu!
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
İsrail saldırılarının gölgesinde çocuk olmak! Görüntü yürekleri dağladı

Omuzundaki yük taşıdığından daha ağır! Görüntü yürek parçalıyor