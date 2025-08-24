Mersin'de Trafik Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Aytaç A. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ancak sürücü hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Aytaç A. (41) yönetimindeki 01 AZP 368 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel