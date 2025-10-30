Haberler

Mersin'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Üç Kişinin Cenazesi Defnedildi

Mersin'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Üç Kişinin Cenazesi Defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir otomobilin tarım işçilerini taşıyan midibüsle çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Törende, hayatını kaybedenlerin yakınları ve ilçe protokolü katıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde otomobilin tarım işçilerini taşıyan midibüsle çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Demirözü Mahallesi'nde dün 12 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli'nin (54) cenazeleri, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mut ilçesine götürülen cenazeler için Kavaklı Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Murat Orhan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Üç kişinin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Gülnar ilçesinde dün tarım işçilerini taşıyan Avni A. idaresindeki midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpışmış, kazada otomobildeki 3 kişi ölmüş, midibüsteki 12 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Melissa, 3 ülkeyi yıktı geçti! Can kaybı sürekli artıyor
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.